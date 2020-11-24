投資人看好晶片產業前景，美光科技（Micron Technology）周一股價勁揚4.53%，收在64.18美元，創下2000年9月網路泡沫化以來新高價。

前一日全球前二大記憶體晶片廠南韓三星電子與SK海力士也在首爾股市大漲，分別收高4.33%與3.31%。

周一美光盤中最高升至64.50美元，創下2018年5月30日以來的盤中新高。

受此激勵，半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）收漲4.92%，為80.50美元，創下歷史收盤新高。

在過去7個交易日中，美光有5天上漲。美光本月以來上漲27.04%，今年以來漲18.91%。不過，與2000年7月14日創下的96.56美元歷史收盤高點相比，美光股價仍跌33.77%。

此前《巴倫周刊》報導，5G手機興起，以及電動車市場蓬勃發展，將帶動記憶體晶片需求，美光將直接受惠，股價可望翻倍上漲。

瑞穗分析師Vijay Rakesh周一出具報告指出，在臉書與微軟帶動下，雲端數據中心的晶片需求可望於明年首季反彈，因此將美光科技的目標價由56美元調升到70美元，並給予「買進」評級。

Cowen分析師Karl Ackerman周一表示，行動與遊戲終端市場的記憶體晶片需求改善，且超大規模數據中心與車用晶片市場仍然穩健。

(時報資訊)