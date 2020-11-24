由富邦證券輔導的八貫（1342）24日以每股55元掛牌上市，盤中最高一度來到65.6元，強漲近兩成，上演蜜月行情，八貫企業為TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）產品領航者，資本市場再添生力軍。

富邦證券資深副總吳春敏表示，八貫企業專攻高端醫療、戶外、航太救生及工業運用等領域，新冠肺炎疫情帶動歐美市場對醫療床之需求，因此醫療類成品營收持續成長。

另外，隨各國逐步解除封城禁令，對戶外休閒管制開放，歐美民眾崇尚戶外休閒活動而逐漸回復常態，亦帶動戶外產品訂單回溫，在醫療訂單增溫與復工的商機加持下，可望持續擴大公司營運規模及提升競爭力。

八貫企業位居產業供應鏈中、下游市場，憑藉TPU塗布貼合的核心技術，主攻與生命安全相關的醫療及救生市場。

八貫企業董事長劉宗熹指出，八貫企業產品全在台灣宜蘭製造，目前擁有皮布料及成品組件兩大廠區，而隨著TPU機能性布料應用愈來愈廣泛，公司已斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部「根留臺灣企業」資格核定，規劃導入智慧化高週波產線，擴大醫療及戶外成品及組件產能，預計明年第二季量產，將為公司中長期營運再添動能。

展望未來，八貫企業可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，且TPU機能性布料可應用於多項領域，因應市場規模及應用領域持續成長，期許能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

八貫企業108年度營業收入為14.42億元，毛利率為24.83％，每股稅後盈餘（EPS）為3.08元，發放現金股利2.5元，以回饋股東對公司的支持；109年前三季營業收入為11.56億元，毛利率為25.92％，EPS2.65元，營收及獲利表現穩健。

(工商 )