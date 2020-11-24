長期以來老師在假日奉派出公差，雖可擇日補休，但補休時卻需要自費請其他老師代課，不合理。全國教師工會總聯合會今天表示，這套制度是「在吃老師豆腐」、「把老師當免費人力」，他們將督促全國各縣市改善。

目前學校對於教師例假日奉派出勤的補償機制為，「可自值勤務當日起1年內，依教師需求以小時為單位，自行選擇補休，課務由教師自理。」

全教總理事長侯俊良表示，現在學校班親會、家長會、各項教育比賽（語文、音樂、科展、運動）等，都在假日進行，老師也要配合出公差，雖說規定上可以「補休」，但不合理的是，補休日當天若有課務就得自理，說白了就是要「自費花錢請代課」。

侯俊良指出，老師假日出勤已提供勞務，補休日又得自費花錢請代課，此舉等於把廣大中小學老師當成各縣市政府免費的勞力支出，這樣的補償機制「是在吃老師豆腐」，甚為不合理。

台中市教師職業工會與台中市教育局經長達2年的溝通、協商，台中市政府於9月23日正式行文所管轄的高中、國中、國小及幼兒園，對於例假日教師公差的事後補償機制，除了原先的「補休」外，另外增加「領取加班費」選項。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，台中市教育局願意給假日出公差的老師「領取加班費」，這是恢復教師勞動權益，台中市教師相當興奮。根據新補償機制，老師假日出公差，若選擇領取加班費，以全薪除以30天再除以8小時來算出時薪，加班多少小時，給多少加班費。

「申請加班費，勞工視為理所當然，但對老師卻難如登天。」侯俊良呼籲全國其他縣市，跟進台中市的做法，以保障教師勞動權益。全教總也將進行調查，看哪些縣市坐視不動，並會公布結果，以讓社會共同來檢視。

(中時 )