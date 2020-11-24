1920年主顧修女會派遣靜宜創辦人「蓋夏姆姆」與5位修女，從美國遠渡重洋，前往中國河南開封；1948年抵達台中，從事教育及福傳工作。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「主顧徒步尋根之旅」規劃昔日的自由路「靜宜女子英語專校」、復興路「靜宜女子文理學院」、「育德幼稚園」等舊址，雖然大部分房子已改建，但都是正確的地理位置。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

透過解說員精心準備的照片及資料，懷想創辦人「蓋夏姆姆」以仁愛及堅毅精神走過的路程！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文（中）與校友、師生等，透過「主顧徒步尋根之旅」，前往修女們初到台中的「民權路落腳處」，也是唯一被保留下來的舊建築。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

創辦靜宜大學的「主顧修女會」，1920年派遣蓋夏姆姆與5位修女，從美國遠渡重洋，前往中國河南開封、1948年來到台灣。今年為慶祝「來華福傳100週年」，舉辦感恩彌撒與特展等系列活動；並藉由「主顧徒步尋根之旅」，重行1948年，蓋夏姆姆帶領18位主顧修女會，及主顧傳教修女會的修女，抵達台中，充滿信心、勇氣和愛德，「難行要行」的生命旅程故事！

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，1920年主顧修女會派遣靜宜創辦人「蓋夏姆姆」與5位修女，從美國到中國河南開封，從事福傳和教育的使命。1948年蓋夏姆姆帶領18位主顧修女會，及主顧傳教修女會的修女們來到台灣創辦靜宜大學，接續建立德蘭及蘆葦啟智中心、奇蹟之家等社會服務事業。

雖然遇到許多困難，但她們堅忍不拔，絕不放棄，「難行要行」，謙卑地依靠天主與聖母的眷顧，為教育及弱勢族群貢獻心力。「主顧徒步尋根之旅」走過蓋夏姆姆和修女們，初到台中創辦教育事業所待過的地方，期望彼此激勵，喚起愛主、愛人及福傳的熱火，傳承先賢修女的精神，繼續傳揚下去！

主顧修女會馬修女說，蓋夏姆姆有遠見帶領修女們打前鋒，篳路藍縷、責任重大，當年無法將所有修女帶離中國是她最痛苦的決定，每每做抉擇時她向天主祈禱然後全力以赴！蓋夏姆姆到台灣後，從很小的居住地開始教育及福傳工作，雖然罹患先天性心臟病，但不曾因病懈怠，36年沒回自己的國家。

雖然面臨會務、財務等難關，從未稍減辦教育，及拯救人靈的堅志，如此勇氣十足的女子，在流離顛沛困境中，創立本地的「主顧傳教修女會」，及目前擁有約1萬2000名學生的靜宜大學。

參與「主顧徒步尋根之旅」的修女、靜宜師生、校友及教友等，在台中主教座堂的「感恩彌撒」後，分組前往修女們初到台中的「民權路落腳處」，也是唯一被保留下來的舊建築。

隨後到昔日的自由路「靜宜女子英語專校」、復興路「靜宜女子文理學院」、「主顧傳教修女會會院」及「育德幼稚園」舊址，雖然大部分房子已改建，但都是正確的地理位置，透過解說員精心準備的照片及資料，懷想蓋夏姆姆以仁愛及堅毅精神走過的路程！最後回到靜宜大學「主顧聖母堂」與蓋夏姆姆紀念碑。

靜宜校友孫豐林說，修女無私奉獻的精神影響了她的人生！她畢業後，曾擔任靜宜助教、高商會計教師等，到開設國際貿易公司，受教會與修女的鼓勵，一路勇敢、認真走來，在事業有成之餘，以感恩的心，回饋教會及學校。

她也特別發想「主顧徒步尋根之旅」護照手冊，不僅傳遞靜宜歷史足跡、徒步朝聖路線等重要資訊；還有6個以靜宜舊校區校門、主顧聖母堂等元素，所設計的「造型紀念章」，透過每站不同圖案的章戳，勾起靜宜人充滿感謝的回憶！

靜宜會計系畢業校友詹采璇說，令她印象最深刻的是，在靜宜舊校區，聆聽修女分享動人的故事，不僅更瞭解靜宜歷史，也感受修女「教育孩子的首要之務是先愛他們」的精神，未來會持續將這仁愛堅毅的生命歷程分享更多人。

(中時 )