民進黨立委高嘉瑜，日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，與她自稱租屋10年買不起房子的言論天差地遠，她隨後自爆房間衣服堆積如山的照片引起外界熱議，尤其那顆泛黃的枕頭更成討論焦點。高特別發文訴說「枕頭的故事」，指出這顆枕頭是從自家基隆百貨行帶來台北的，媽媽告訴她，這一顆賣800元是10年前店內最高級的枕頭；而這款枕頭現已停產，堪稱「時代的眼淚」。

高嘉瑜今（24）日在臉書分享「枕頭的故事」，自己家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶到台北，一直以來都跟著她，這個枕頭很軟、很好睡，媽媽也說，枕頭睡了10年，流汗或口水一定會造成汙漬，因枕心無法換洗，只能常曬消毒，不然就要換新的，且這顆枕頭在10年前，已經是店裡最好的了，一顆要賣800元，用的棉花很好。

枕頭代理商皇家寢具小老闆也說，以前沒有記憶枕、乳膠枕，高嘉瑜這顆枕頭已經算是最好的，可惜如今都被記憶枕、乳膠枕取代，已經停產，可謂是「時代的眼淚」。

文章一出，30分鐘內即獲得超過4000個讚、超過500則留言與超過60次分享。網友紛紛留言：「我快不行了」、「這照片真是有味道」、「我差點對螢幕噴酒精」、「看來上面不只口水和汗漬，應該還有那委屈的眼淚……」「換個枕套,，把它包起來就沒事了……有些東西千萬別打開看真面目！」「這個國家只要打房就開始打人，委員不歪樓帶風向不行」、「嘉瑜妳真的很勇敢。凡事不需要為了迎合去配合」、「委員請正面迎戰啦！不要讓媒體說轉移焦點啦！支持你說清楚講明白」。

(中時新聞網)