考試院前院長關中新書《明天會更好：關中傳奇》，揭露諸多政壇祕辛，而被傳唱多年的歌曲《明天會更好》，就是他一手策畫，多數人只知道，這是家喻戶曉的公益歌曲，但其實這也是一首選舉戰歌。關中透露，當時提出想法時，遭黨內傳統派反對，向蔣經國報告後，更遭回「你走吧！」

《明天會更好》傳唱30多年，當時關中打選戰的方式，比起現今民進黨的網路戰不遑多讓。1984年，非洲衣索匹亞發生飢荒，為援助饑民，美國樂壇由流行音樂之王麥可傑克森發起，1985年推出《We Are The World》，腦筋動得快的關中當下決定，競選口號就是「要一個更好的明天」，跟風推出《明天會更好》。

負責執行計畫的「仁愛小組」，成員包括名嘴趙少康、新黨榮舉黨主席郁慕明、新黨副主席李勝峰、前新聞局長邵玉銘等人。《明天會更好》推出後大受歡迎，當年這首由音樂教父羅大佑作曲，並與多人共同作詞，在國民黨故意不動聲色的情況下推出，一舉大賣25萬張以上。

關中（見圖）報告《明天會更好》創作緣由，故總統蔣經國回：你走吧！（中時資料照）。（黃福其攝）

此經典之作誕生過程中，還曾驚動故總統蔣經國。據《ETtoday新聞雲》報導，關中表示，在那時代做很多事都是「反傳統」，傳統國民黨的人跑去告狀，說他很奇怪，明天會更好就代表今天不好。

當時關中向蔣經國報告，江南命案、毒玉米、戴奧辛等經濟犯罪，都是負面消息，選舉要到了，老百姓怎麼看？身為執政黨不是要負責嗎？要怎激勵黨員支持？承認今天不好，為明天努力，才能激發士氣。

關中認為，蔣經國聽了後雖不是很認同，但也不是沒道理，只回他「好吧好吧！你走吧你走吧！」之後也悟出一件事，蔣經國若叫他走的時候，表示不是很同意但也不反對，所以他也照做了，才有這傳唱30多年的經典歌曲。

(中時新聞網)