一名網友在網路上分享，他的朋友日前在鹽酥雞店點外送，買了千元以上的食物，點餐時特別要求「胡椒粉另外給」，沒想到餐點送達後，朋友竟收到「整罐胡椒粉」相當傻眼，事後才知道外送員以為該朋友要自行灑胡椒，因此將整罐胡椒罐帶給對方，但沒有將它取走，導致整起烏龍事件。

該網友在PTT上表示，他的朋友日前打電話買了破千元鹹酥雞，因為母親吃比較清淡，因此他朋友要求胡椒粉、辣椒粉另外提供，結果外送送達後，朋友發現袋子重重的，打開袋子後發現除了炸物外，還有「一整罐胡椒粉」和一小袋辣椒粉，讓朋友傻眼表示「我們是要整罐用完嗎?」

家中的客人和長輩看到後，還誇讚店家服務很好，該朋友回應「可能調味料不用錢吧？」過了一陣子有名鹹酥雞店的員工敲門詢問有沒有收到胡椒罐，事後該朋友才知道，電話中接單的是老闆娘的妹妹，因為不熟悉，她誤以為另外給胡椒粉是指要自行撒胡椒，因此外送時順便提供胡椒罐，之後老闆娘發現胡椒罐不見了，才要求妹妹過來要回。

該朋友知道後直說「我想老闆娘以後大概不敢再叫妹妹來幫忙了吧」。許多網友看到貼文後紛紛留言，「我第一次遇到這麼逗的」、「這根本就是個天兵啊」，「都點了1千多元，送整罐胡椒粉也還行啦」。

(中時新聞網)