馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，死者家屬透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出3項訴訟，要求國賠並對梁嫌處極刑，並質疑校方疏失，由於死者家屬本月初來台處理女兒後事曾感謝校方「讓她成為很棒的人」，如今透過律師質疑，對此，校方表示，家屬態度始終一致，也期許學校打起精神，學校後續責任定調配合教育部調查中，校方明下午也將辦白絲帶活動提倡反暴力女權。

家屬在馬國透過律師表示將爭取國賠、凶嫌判死等訴求，另也質疑校方在另名女大生報案後沒有任何處置、沒有提醒學生，到了鍾女失蹤時，還要學生撤下協尋的貼文，「校方相關人員現在都以自請調、辭職規避相關刑、民事責任，我們想知道，這是否是學校及相關人士給予的責任定調，以及給家長的交待？」

面對家屬質疑，校方祕書長管美燕表示，10月29日晚間學校接獲警方指示，因擔心歹徒從各管道獲得更多資訊，增加辦案困難度，因此，學校配合警方向Dcard 板主提出申請撤文。

她強調，事件發生後，校長已向董事會自行處分，學務長、總務長以及校安中心主任請辭3人請辭以示負責，強調這並非規避責任，是家屬誤解，但也重申家長對學校還是很多勉勵與打氣，這個立場沒變過。

管美燕指出，家長在記者會上再次期許學校打起精神，把學校辦學辦得更好，也希望校方持續強化校園安全，事發後，校方每天都在檢討改進，設置校園安全專區網頁，不定期公布持續改善的措施，供大家隨時監督。

(中時 )