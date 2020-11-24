一名女子在臉書發文泣訴，軍人前夫不斷提告逼迫她，甚至要討10年家用500多萬元，前婆家則是在鄰里間說自己壞話，逼她搬走，讓她想嘶吼：「要不然我去死，你滿意嗎！」。律師呂秋遠跳出來，勸這位苦情媽冷靜，強調人一死就什麼都沒了，對付前夫這種人，就是「來一件殺一件，以戰止戰，他不讓你過初一，你就不讓他過十五」。

一名女子在臉書《爆料公社(官方粉專專屬) 》發文控訴，自己遭遇是「前夫、前婆家殺了我」，指軍人前夫不斷興訟逼迫她，從妨害名譽告到詐、不當得利。前夫用提告不當得利，向她討結婚10年給的家用500多萬元。

此外，前夫還會跑到她母親面前數落她，甚至飆三字經，故意氣她身體不好的母親；而婆家則是一直告訴鄰居說她是詐欺犯，要讓她住不下去。種種遭遇，讓這名苦情媽想告訴前公婆全家：「要不然我去死，你滿意嗎！」。

對此，律師呂秋遠力勸：「不要去死，死了，就什麼也沒了」、「公道，是活著的人在說，死人是沒辦法說話的」。

他並告訴這名苦情媽：「說難聽一點，他只是要造成你麻煩而已，對付這種人，就是來一件殺一件，以戰止戰，他不讓你過初一，你就不讓他過十五。」、「對這種人，你要比他更兇、更有權謀、更懂法律，我會給你知識與勇氣，冷靜下來，好好反擊，好嗎？」。

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