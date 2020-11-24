台南市北區立賢二街與和緯路口22日下午發生一起街頭行車糾紛，騎車闖紅燈的戴男不滿被鄭姓騎士連續逼停3次，持未開鋒摺疊刀刺傷對方，警方逮捕戴男並在23日依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署，不到半小時，改傷害罪嫌無保飭回，員警私下抱怨根本白耗心力。

57歲戴男23日上午遭警方依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署，但他向檢警表示，他當天只是闖紅燈，33歲鄭男卻騎車在街頭連續逼停他3次，他向鄭男稱「我闖紅燈被撞死是我的事，你不用一直逼我車」，對方還下車靠近，他難忍一口氣才拿出未開鋒的折疊刀。

戴男供稱，雙方是在拉扯時，鄭男左腋下不慎被劃傷，他立刻表明要賠對方，結果警察就來了，強調根本無殺人犯意。

戴男23日被警方依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，不到半小時就回到警局，他向員警表示，檢察官改以傷害罪嫌將他無保飭回，他要回警局騎機車回家，員警聽完覺得傻眼，私下抱怨指員警大動作抓人，最後卻是無保飭回，簡直白費心力。

民眾在臉書發文討論，不少網友反認為逼車的鄭男「吃飽太閒」、「闖紅燈乾你鳥事，管這麼多」、「自以為正義使者」、「隨意攔車是強制罪吧，他有公權力在身嗎？」。警方呼籲，民眾看見交通違規者，可拍照錄影存證，不必要與違規民眾起衝突。

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(中時新聞網)