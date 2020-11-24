南投縣某國中學生不服管教，校方請警察到場協助處理。（民眾提供/廖志晃南投傳真）

南投縣某國中發生學生不服管教，還向師長拍桌嗆聲，最後請來警察到校才平息；縣議員張嘉哲、蔡孟娥認為品格教育要加強，並建議設置中途學校；教育處長陸正威則表示，是否設置中途學校還要研議。

南投縣議員張嘉哲、蔡孟娥， 23日在縣議會聯合詢時指出，縣內有一所國中男丶女學生，因為行為偏差，被請到辦公室輔導，兩名學生原本蹲在地上，突然間，男生情緒失控，站起來向師長拍桌嗆聲！校方無奈，只好請警察到學校協助處理。

張嘉哲指出，這不會是單一個案，中部地區沒有中途學校，難以輔導行為偏差學生，建議教育處提出申請計畫；蔡孟娥表示，學校應該重視品格教育，以免學生的行為越來越失控，讓老師失去教學熱忱。

陸正威表示，現在教育部規定，不能體罰學生、不能罰站、連下課時間補寫功課都不行，的確造成學校輔導上的困難；至於中途學校，主要是安置父母或學生涉及司法案件個案，無法對一般行為偏差學生進行輔導，因此，設置與否還要再研議。

(中時 )