國民黨主席江啟臣邀蔡總統進行「萊豬辯論」，總統府說應回歸立法院監督，蘇貞昌則說他在立院答詢就可以。國民黨革實院長羅智強上午臉書發文，嗆聲「蔡英文別神隱！」大酸蔡英文、蘇貞昌是健忘還是失憶，兩人當在野黨主席時，都曾要和馬英九總統辯論，而二次，他都是辯論協商代表。羅也以蘇當年嗆馬「讓國人清楚了解，是總統責任」，回嗆蔡總統別神隱。

羅智強說，第一次是2010年，媒體拋出ECFA辯論，時任民進黨主席的蔡英文立刻叫陣，要和馬總統辯論，我當時是總統府發言人，正陪馬英九在南太平洋訪問，雖然行政部門建議由當時的院長吳敦義和蔡英文辯論，蔡英文不同意，堅持必須由馬英九和她辯論。馬英九大方的同意，和蔡英文進行了「雙英ECFA辯論」。

第二次是2013年，當時民進黨反服貿沸沸揚揚，馬英九總統邀請時任民進黨主席蘇貞昌辯論，蘇貞昌回答：「怕馬不敢」，還說：「讓國人清楚了解，是總統責任」，蘇貞昌當時還開了包括不准媒體提問的一堆門檻，馬英九也都同意。最後敲定2013年9月15日舉行，但後來蘇貞昌還是反悔不辯，怯戰取消！

羅智強說，他今天和副祕書長李彥秀代表江啟臣，到總統府送上辯論邀請函，他也要用2013年蘇貞昌答應辯論時的話送給蔡英文：「讓國人清楚了解，是總統的責任」。當年強烈要求「牛豬分離」、「反對萊豬進口」的是蔡英文，今天開放萊豬的也是蔡英文，蔡英文沒有責任還是沒有勇氣站出來向國人說清楚、講明白，為什麼要棄守人民的健康嗎？

羅智強強調說：「蔡英文，不要找藉口逃避檢驗！以前妳要馬英九辯論，馬英九可沒推三阻四，一口就答應，現在全民等著看蔡英文，到底要神隱到何時！」

(中時 )