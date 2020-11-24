英國外交大臣拉布23日發佈《香港半年報告書》，稱因應《香港國安法》的「潛在風險」，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。香港特別行政區行政長官林鄭月娥23日深夜11時40分在臉書發文回應，批評該報告將「雙重標準」發揮得「淋漓盡致」，林鄭強調特區政府會繼續堅守原則，依法施政。

據《香港01》報導，拉布在報告中指出，他與司法大臣巴克蘭正在檢視「讓英國法官在香港終審法院繼續擔任非常任法官是否恰當」。他在文中稱，英國會密切監察新法的要求，以及其對在香港司法系統工作的英國法官的可能影響。

報告提到《香港國安法》對香港司法若干影響的例子，包括取消12名反對派候選人參選立法會的資格、延遲立法會選舉、拘捕7名現任及前任泛民議員，以及本月11日大陸全國人大常委會決定為特區政府取消議員資格提供法律基礎等。

此前，英國曾就《香港國安法》的實施威脅稱，將「停派法官」。目前，香港終審法院非常任法官名單上有18人，包括3名香港籍、2名中英雙重國籍與8名英國籍。法院基於《基本法》可聘用如英國、澳大利亞等普通法地區的非常任法官，不少前英聯邦地區退休的外籍法官也在承擔法官工作。英國最高法院院長、兼任香港終審法院非常任法官的羅伯特·里德是特區終審法院中唯一一名英國現任法官。

林鄭月娥在臉書上發文回應稱，過去一年，多個外國政府都無理批評香港事務，特區政府每次都有理有據地反駁，其中一個論點是這些外國政府所持的雙重標準。英國外相發表有關香港的半年報告，就將這「雙重標準」發揮得「淋漓盡致」。

林鄭表示，報告批評大陸全國人大常委會訂立《國家安全法》，說是違反「一國兩制」和香港的高度自治，但大家都知道英國有相當完整的維護國家安全法律，而其秘密情報機關MI5和MI6更是世界知名；《香港國安法》賦予香港特別行政區承擔維護國家安全的主要責任，我難以想像英國會把國家安全工作交給地方政府和當地警察。這不正是維護「一國兩制」、尊重特區高度自治嗎？

林鄭質疑，報告還批評特區政府因疫情把立法會選舉延後一年舉行，難道英國政府忘記了它們早於今年3月已通過法例把原定在5月7日舉行的地方選舉，包括倫敦市長選舉，延後一年，並延續現任議員的任期一年嗎？當時所持的理由亦是新冠疫情，難道香港選民的安全比不上英國選民的安全嗎？

林鄭指出，報告也批評大陸全國人大常委會有關立法會議員資格問題的決定，說特區政府按決定宣佈四名被依法認定違反誓言中要求擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的立法會議員喪失其議員資格是偏離民主過程，但事實上，公職人員宣誓效忠國家制度、擁護國家法例是應有之義，也是國際通例；在英國，任何人拒絕效忠英女皇將無法就任議員。

林鄭最後強調，「我和特區政府會繼續堅守原則，依法施政。」

(中時 )