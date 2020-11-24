酒後駕車肇事往往非死即傷，已造成無數家庭破碎。根據台南市警局交通大隊統計，從今年1月至今，全市因駕駛人酒後肇事發生的車禍有289件，造成9人死亡、330人受傷；去年同期酒駕肇事也造成11人死亡、309人受傷。為遏止部分駕駛人仍抱持「僥倖」、「我沒醉」的心態上路，市警局規畫本月26日起一連3天，全市各警分局依轄區特性執行重點取締酒駕勤務。

交大指出，9月13日晚間台南市發生一起嚴重酒駕死亡車禍，因酒駕男子高速硬闖紅燈，撞上騎機車的騎士，當場造成駕駛重傷及附載男童傷重不治；對此，市長黃偉哲特別指示警察局不定期規畫同步執行取締酒後駕車執法，並持續列為專案執法取締勤務。

市警局長詹永茂表示，「酒駕」交通惡習造成用路人傷亡案件幾乎每天可見，警方除持續嚴格取締酒後駕車外，更將提升執法強度，呼籲駕駛人重視其他用路人的安全，絕對不要酒後駕車。

(中時 )