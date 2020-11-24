中央氣象局24日說明今年冬季展望，由於受到反聖嬰影響，預估冬季降雨量較往年偏少，且今年整體雨量降往年顯著偏少，未來水情依舊嚴峻。

面對缺水狀況可能無法改變，中央旱災應變中心25日即將召開會議。據悉，這幾天北部雖然有降雨，但水庫集水區進帳少，僅有新山水庫略有進帳，翡翠及石門水庫也只有寥寥幾滴雨，新竹以南雨量更是掛零。因此指揮中心將「超前部署」，現有的夜間減壓供水時段將擴大，水壓減量也可能增加，以便留下更多的水資源以待明年使用。

氣象局指出，今年秋季（9月至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，雨量除東北部接近正常，其餘區域顯著偏少。根據數據顯示，今年6至11月全台平均雨量僅約氣候平均值6成，是27年來雨量最少的一年，雖然今年有閃電颱風擦身而過，但沒有帶來明顯雨量。

展望未來一季，由於目前熱帶中東太平洋附近海溫明顯偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至冬季，甚至到明年春天，由於反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，加上全台各水庫水位普遍偏低，呼籲各界應節約用水。

(工商 )