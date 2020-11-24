台彩公司從96年起受中國信託銀行委託發行公益彩券以來即將屆滿14週年，許多弱勢經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入之餘，秉持臺灣人善良熱心、投注站不只是投注站，而是坐落在全國各地的愛心小站。根據台彩統計，5,457家投注站已累積11,000件美好事蹟，美好事還持續累積中。

據統計，投注站所做的美好事物如免費發送便當、白米給鄰里低收入家庭、捐款、擔任義工、幫助遊民等；2,914家投注站成為鄰里間的服務小站，幫忙代收包裹與提供計程車叫車服務；2,083位經銷商發現客人未兌領中獎彩券即離開，設法找到彩券主人並歸還的拾金不昧情操；853家投注站成為年長者交誼互動的場所、505家投注站是社區中的臨時托育中心、436家致力推廣當地觀光導覽活動、279家舉辦社區共食或鄰里活動、179家熱心投入照顧流浪動物工作、31家關懷外籍移工與新住民等等。

台彩紀錄影片「美好的所在」集結5段目前正在投注站發生的暖心事蹟，高雄市一處國宅，居民多是獨自居住的長者，經銷商把這些長者當成自己的家人，為他們量血壓，持續給予關懷與陪伴，對獨居的長者而言，投注站是一處歡樂又溫馨的聯誼兼健康中心；桃園經銷商最多曾養過二十多隻流浪狗，投注站就是流浪動物最安心的家；在南投的工業區中，一群外來的移工在異鄉打拚，經銷商因為有過相同的奮鬥背景，於是感同身受的準備免費飲料、美食陪移工聊天，讓他們有個溫暖的聚會落腳處；在台南古都觀光勝地，投注站外掛著寫上「問路店」的大紅燈籠，經銷商細心講解地圖與交通、推薦在地美食；高雄經銷商把客人當作好朋友般陪伴關心，讓到店裡的消費者愉悅自在地聊天，讓投注站不只是投注站。

「美好的所在」引用法國作家雨果所說：「善良是日子裡一顆稀有的珍珠，一個善良的人比一名偉人，更能讓世界變得美好」。雖然公益彩券經銷商本身為弱勢族群，但秉持著善良熱心、鄰里互助的良善精神，在工作崗位上推己及人、發光發熱，讓投注站成為「美好的所在」，串聯臺灣每個角落。

台彩公司總經理蔡國基表示，公益彩券經銷商的熱情與無私奉獻令人感動，雖然每件事蹟看起來都不大，但許多小的善事集結在一起，累積起來就是一股安定社會的力量。公益的最終歸屬是予人快樂，是要讓更多的人了解公益並支持公益。台彩公司希望彩券經銷商在經營彩券本業之餘，也能秉持誠摯的關懷、換位思考的體貼，將投注站化身為各鄉鎮鄰里間的愛心小站，讓賣彩券不僅是賣一份希望，賣的也是一種人性的溫暖；讓消費者走進投注站不僅可以買到中獎的希望與樂趣，也能感受到人與人間最動人的情感連結。台彩公司期盼所有的彩券經銷商們一起發揮良善精神，隨時隨地做一件好事予人方便，將公益彩券的公益精神極大化，讓5,457家投注站串聯成臺灣社會上巨大的愛心基地。

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