美國媒體報導，美國據報正考慮對中國採取新的行動。

華爾街日報報導，美國總統川普希望與其他地方結成聯盟，當發現中國利用經濟實力，威脅其他國家的時候，可以一致採取報復行動。

大陸外交部發言人23日回應有關美國大選的問題時，提到中方堅決反對美方無端打壓中國企業，又指美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，損害美國利益和自身形象，敦促美方停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

(工商 )