美媒：美國考慮設聯盟 當發現陸威脅別國時可報復 11:232020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體報導，美國據報正考慮對中國採取新的行動。 華爾街日報報導，美國總統川普希望與其他地方結成聯盟，當發現中國利用經濟實力，威脅其他國家的時候，可以一致採取報復行動。 大陸外交部發言人23日回應有關美國大選的問題時，提到中方堅決反對美方無端打壓中國企業，又指美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，損害美國利益和自身形象，敦促美方停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。 (工商 ) #美方 #美國 #考慮 #聯盟 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國安顧問訪越 籲對抗陸霸凌 04:102020/11/24 焦點要聞 美國總務署認拜登勝選 通知拜登正式開始政權交接 07:252020/11/24 國際 經貿戰暗潮洶湧 日歡迎陸加入CPTPP 川普擬另建聯盟 14:292020/11/24 財經 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 15:442020/11/24 財經 虎尾版櫻花大道湧2萬人 美人樹賞花節獲好評活動延長 15:422020/11/24 寶島 美國退出開放天空條約 中俄抨擊 損害軍事互信和透明 軍備競賽將死灰復燃 04:102020/11/24 焦點要聞 美軍高官訪台曝光宣示一件事 退將：美國不是玩假的 11:502020/11/24 政治 台因防疫未准輪替 返鄉過年將無人接手 陸駐台記者 年後恐自然清退 04:102020/11/24 兩岸新聞 貨櫃船停收美國穀物 進口商轉用散裝船 或搭日本、大陸便船 09:262020/11/24 財經 嫦娥五號成功發射 美NASA盼陸分享資訊 11:062020/11/24 兩岸 財經熱門新聞 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 要聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 不怕疫情！半導體百億併購掀浪潮 外資：3大產業將巨變 - 財經 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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