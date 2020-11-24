共享汽車衝撞3機車、2路人 路人意識不清急送醫 11:222020/11/24 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共享汽車衝撞三重3機車2路人 路人意識不清急送醫(民眾提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共享汽車衝撞三重3機車2路人 路人意識不清急送醫(民眾提供／戴上容新北傳真) 22歲李男24日清晨6時許駕駛租賃共享小客車，行經三重區三和路口二段時，不明原因突然碰撞路旁3台機車及2名路人，2名路人身體多處受傷，其中一位江男遭撞後意識不清被送往台北馬偕醫院，而共享汽車車頭和一旁機車幾乎全毀，警方到場後對肇事李男實施酒測，李男酒測值為0，警方將進一步調查車禍原因。 (中時 ) #租賃 #共享 #小客車 #三重 #衝撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台74線5車連撞 三人送醫 13:382020/11/23 社會 共享電動輔助自行車 年底前南市搶先免費騎 10:042020/11/24 寶島 台中潭雅神iBike站點不足 議員籲增設 04:102020/11/23 地方新聞 台3線「蹺孤輪」4騎士遭送法辦 19:032020/11/23 社會 獨家／撞死孝女體內驗出鎮定劑 肇事工人死者靈堂五體投地求原諒 10:302020/11/24 社會 回歸屬於 LS 的高質感駕馭與科技本質，Lexus LS 小改款日規正式發售！ 10:092020/11/23 汽車情報-汽車新聞 天空閃現刺眼光束 「神秘UFO」差3公尺撞上民航機 19:432020/11/23 國際 變革開創 服務升級迎後疫情商機 04:102020/11/23 財經要聞 聖家啟智中心打造夢想菜園 邀頂新和德共享果實 10:012020/11/24 社會 和泰一車一樹活動 守護台灣海岸線 04:102020/11/24 財經要聞 社會熱門新聞 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 荒唐！訓練營驚爆青少年「男女裸抱入睡」 家長見畫面氣炸 - 社會 金門軍營門口車禍 1休假上士受傷送醫 - 社會 老師用尿壺裝水給小孩喝 媽氣炸！網傻眼：真的太像水壺 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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