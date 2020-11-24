共享汽車衝撞三重3機車2路人 路人意識不清急送醫(民眾提供／戴上容新北傳真)

22歲李男24日清晨6時許駕駛租賃共享小客車，行經三重區三和路口二段時，不明原因突然碰撞路旁3台機車及2名路人，2名路人身體多處受傷，其中一位江男遭撞後意識不清被送往台北馬偕醫院，而共享汽車車頭和一旁機車幾乎全毀，警方到場後對肇事李男實施酒測，李男酒測值為0，警方將進一步調查車禍原因。

(中時 )