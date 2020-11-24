美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman），傳22日傍晚搭機抵達松山機場，訪台3天，預計24日離開。對此，退將于北辰表示，美方肯讓這個新聞浮上檯面，就是美國在宣示一件事，2018年通過的《台灣旅行法》不是玩假的。

于北辰在政論節目《台灣最前線》上補充，史達曼為美軍印太司令部轄下「J2」少將情報處長。印太司令部前身為太平洋司令部，本來管轄沒有那麼大，現在變為印太司令部後，整個管轄權擴充半個地球，所以整個作戰指揮權掌握非常大。

于北辰分析，這次印太情報總指揮來台能夠這麼明白在新聞上曝光，是美方在宣示一件事情，美國2018年通過的《台灣旅行法》不是玩假的。

《台灣旅行法》要求美政府增進台美間各層級官員互訪，允許包括美閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，並准許台灣高階官員訪美，會晤國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

于北辰指出，對美國而言，整個印太地區，台灣是其最不能精準掌握的。若美國無法將台灣納入可控範圍，第一島鏈恐會破了一個洞口。大陸就可藉由這個破口從花蓮直指夏威夷，美國當然不可能讓台灣成為突破口。

「但大陸當然想突破！因為大陸要突破日本和菲律賓太難了，當然就要文攻武嚇擊潰台灣的防衛決心」，于北辰強調，所以美國和大陸都在爭奪第一島鏈的主導權，台灣在裡面扮演的角色太重要了。

(中時新聞網)