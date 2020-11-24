梁育誌的父親是虔誠的基督徒，梁嫌小時候曾跟著父親上教會，豈料長大卻變殺人魔。（圖／翻攝畫面）

來台就讀長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月底遭梁姓兇嫌性侵殺害，其父母昨天在馬國召開記者會，表示已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師，提出3項訴訟及國賠，並公開蔡英文總統道歉信函，坦承鍾女遇害台灣有疏失，要求國賠及將兇嫌處以極刑。對此，橋頭地檢署表示，預計今年最後一天羈押期限到期之前，將梁嫌起訴。

受害鍾女的父親鍾偉國，昨天在律師葉海量的陪同下，於愛女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，葉海量表示，已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟，以及犯罪被害人補償。

葉海量表示，蔡英文總統坦承鍾女遇害是台灣當局疏忽造成，台南警方有吃案嫌疑，加上鍾女遭勒斃案發生後，區公所緊急修復路燈照明，所有的疏失足以構成台灣當局應當賠償。

梁嫌性侵殺害鍾女被捕後，10月31日被裁定羈押不禁見，橋頭地檢署預計在2個月的羈押期限內，於今年最後1天之前將他起訴。

另外，因國賠需向民事法院提起訴訟，林瑞成表示，需等檢方偵結，才可進一步討論國賠，目前不便表達意見。

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(中時新聞網)