5G、車用及Mini LED等新應用帶動PCB升級，亦帶旺PCB鑽針及鑽孔需求旺到爆，在客戶訂單強勁下，尖點(8021)及凱崴(5498)第4季業績不僅有望比第3季好，明年業績亦因公司內部調整結束，有機會優於今年。

受惠於5G相關及基地台、蘋果新機拉貨、宅經濟、遠距辦公伺服器、NB等需求強勁，且汽車板自谷底翻揚，加上Mini LED新應用需求增溫，PCB升級趨勢及5G相關、ABF載板需求高度成長，讓PCB鑽針及鑽孔需求強勁，連帶尖點及凱崴業績自第3季強勁成長。

尖點自2019年開始執行聚焦收斂策略，隨著減虧效益逐漸顯現，以及5G系列鑽針產品出貨穩定放量，尖點第3季合併毛利率為35.23%，季增4.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為1.63億元，季增63%，亦是單季歷史新高，單季稅後盈餘為9400萬元，季增50.8%，累計前3季營業淨利為3.03億元，年增40.93%，稅後盈餘為1.77億元，年增12.74%，每股盈餘為1.25元。

受惠於產品布局發酵，凱崴第3季營業淨利攀升至2542萬元，季增4.35倍，單季稅後盈餘為3871萬元，季增1.42倍，累計前3季稅後盈餘為6205萬元，每股盈餘為0.37元。

為因應客戶需求，尖點透過以既有設備進行鑽針製程去瓶頸產能提升專案，目前鑽針產能已由2100萬支提升至2300萬支，增加約10%產能；鑽孔服務部分，公司自2018年到去年上半年縮減虧損廠區規模約20%，但目前整體可貢獻鑽孔機台數已回到之前規模，明年將配合客戶擴產計畫，繼續聚焦鑽針及鑽孔服務，預期兩大核心業務可望持續成長。

在凱崴方面，目前凱崴雷射及成型廠區在昆山，機械鑽孔則有武漢及深圳兩個廠區，由於客戶訂單強勁，廠區產能多已滿載，為提供客戶PCB乾製程專業整合服務，凱崴也新增電性測試製程，由於5G及其衍生的產品對於信賴性的要求極高，故各大廠對於四線式電性測試製程之需求呈現供不應求的狀況，隨著各項布局逐漸成熟，將陸續反映在未來獲利中。

展望第4季，尖點表示，第4季手機及遊戲機均有新機種上市，且電腦相關產品市場需求持續強勁，預期鑽針及鑽孔服務能延續第3季狀況，第4季鑽針營收佔比會往上，刀具事業佔比會往下，而鑽針佔比往上對毛利率將有正面助益。

凱崴表示，除本業方面已逐漸完成部署，且舊廠動遷的利益亦將逐步實現，預期未來幾年公司營收及獲利成長可期。

(時報資訊)