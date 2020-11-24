區域全面經濟夥伴協定（RCEP）於15日簽署，東協十國與中國、日本、南韓等國經歷七年多談判，終於成就「全球最大貿易協定」，涵蓋全球三分之一人口、國內生產毛額（GDP）。中信投信表示，雖然多數國家彼此間已簽有貿易協定，但RCEP的貿易條件更寬鬆，納含品項更廣，簽署後將更有利協議內經濟體「搶單」，強化出口競爭力。尤其越南為東協國家中簽署最多自由貿易協定的國家之一，包括今年8月生效的歐盟越南自由貿易協定（EVFTA），成就越南近年外資直接投資大幅提升，也是越南今年經濟成長依舊保持擴張的主因之一，值得投資人多加留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，中長線來說，RCEP對東協、越南助益將會逐步展現，尤其今年越南經濟底氣相當強勁，根據Dragon Capital研究，越南今年出口成長率為亞洲最高，今年以來的淨出口額也創下歷史新高，連帶不僅外匯存底創新高，越盾也成為該區相對穩定的貨幣之一。

張晨瑋強調，消費作為越南經濟成長的另一動能，近期有不少數據值得投資人樂觀。首先，是零售消費統計數據於過去幾個月呈現緩步復甦，由於越南與華人社會文化血緣密切，皆慶祝農曆春節，其消費動能有望延續至第一季。

張晨瑋說明，第二是中產階級快速崛起，根據Dragon Capital資料，亞洲主要新興國家中，過去十年都市人口成長最快的國家就是越南，中產階級人口於未來十年有望倍增，中產階級消費也將翻倍。

越南的消費成長潛力從日本最大連鎖藥妝店松本清，於泰國、台灣之後，選擇越南作為拓展海外市場戰略的第三個國外市場可見一斑。松本清對越南媒體表示，佈局前先花了兩年多時間研究越南人消費行為，發現越南化妝品和健康食品的市場年增率為56%，相當具潛力，未來計畫展10至15間店。

張晨瑋認為，受RCEP激勵，近期越股再度創下波段新高，但越股本益比仍低於過去三年平均，加上越南利率處於歷史新低，有助股價表現，預計長期越股仍具成長空間，建議投資人不妨以定期定額方式參與越南市場。

(時報資訊)