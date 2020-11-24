美股消息面：

1.數據顯示美國製造業、服務業及整體商業活動的擴張力道意外強勁，帶動美元匯率從3個月低點反彈，尾盤ICE美元指數上漲0.18%，報92.482，盤中最低跌至92.013，創下9月1日以來新低。

2.接連傳出捷報的新冠疫苗試驗結果，令市場對經濟加速復甦更加憧憬，周一美股道瓊指數大漲，在避險需求降溫下，周一紐約期金收跌34.6美元或1.8%，為每盎司1837.8美元，創下11月9日以來最大單日跌幅。

3.繼美國藥廠輝瑞與莫德納之後，英國藥廠阿斯利康宣布與牛津大學共同研發的新冠疫苗，其後期臨床試驗結果顯示防護有效率達到90%。受此激勵，周一紐約期油收漲64美分或1.51%，為每桶43.06美元。倫敦布蘭特期油收漲1.1美元或2.45%，為每桶46.06美元。

4.IHS Markit美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為56.7，優於10月終值53.4與市場預期的53，並創下2014年9月以來新高。服務業PMI初值為57.7，優於市場預期的55與10月終值56.9，創下2015年4月來新高。綜合PMI初值為57.9，亦創下2015年4月以來新高。

5.美國10月芝加哥聯準銀行全國活動指數為0.83，遠高於市場預期的0.27，與9月上修後的0.32。

(時報資訊)