港湖女神高嘉瑜日前被質疑名下有2筆建物、4筆土地，但她過去受訪時曾大嘆台灣高房價讓年輕人買不起房，自己也還在租房，前後說法不一挨批。22日她再度澄清，並公開閨房內的狀況，屋內衣物堆積如山，宛如回收場，瞬間引爆話題，而有眼尖的網友就在這衣服山裡頭，找到她日常穿的衣物。

由於高嘉瑜的房間照實在太令人驚訝，瞬間引起網友熱烈討論，一看真的嚇死，衣服怎麼會那麼多，還有人神出高嘉瑜平常出席活動或質詢時穿的衣服，直呼「真的快要笑死了」。

有不少網友於高嘉瑜分享的衣服山照片中，對比過去公開場合穿的衣服。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

網友對比出高嘉瑜過去於公開場合的衣著，像是備詢時穿的綠邊白針織衫；另外在枕頭的上方也有一件紫色上衣，也被眼尖的網友發現，疑似過去出席活動穿過的衣服。

貼文一出後，不少網友笑瘋「會做成這個比對，還敢說不是高嘉瑜粉絲！」、「太扯了哈哈哈哈！綠白那件我有印象哈哈」、「太好笑了！網友真的很有才」、「這樣也能找得到，哈哈」、「這我還不跪一波！真高嘉瑜粉絲在這」、「請收下我的膝蓋」。

(中時新聞網)