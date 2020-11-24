冬季即將來到，氣象局指出，今年梅雨季提早結束、夏季無颱風侵台，加上11月上旬侵台的閃電颱風未帶來豐沛雨量，今年秋季平均雨量僅氣候平均值的6成，為1993年以來最少雨量的一年；另根據氣候模式預測，反聖嬰持續到明年春，下一季雨量仍偏少。

氣象局今(24)日召開「109年冬季展望記者會」，預報中心主任呂國臣表示，今年梅雨季提早結束、夏季無颱風侵台，加上11月上旬侵台的閃電颱風未帶來豐沛雨量，致使今年除了5、8月份降雨量多於氣候值，6、7、9月明顯少於氣候值，其中6至11月平均雨量為902.5毫米，僅為同期的6成，是1993年以來雨量最少的一年。

回顧今年秋季，平均累積雨量僅354.8毫米，較氣候值少271.7毫米，較往年同期減少逾4成，尤其中南部山區日月潭為1941年設站以來最少雨，僅86毫米，不及同期3成。

溫度方面，秋季台灣氣溫主要受到太平洋高壓影響，各地氣溫偏熱，平均氣溫達攝氏25.9度，較氣候平均值高1.02度，為史上同期第3高溫，僅次於2017年的26.27度、2016年的26.04度。

另外9月至11月颱風生成共13個，略多於同期(11.03個)，僅1個閃電颱風侵台。

呂國臣說，展望未來一季，目前熱帶中東太平洋附近海溫明顯偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至冬季，預計明年春天漸緩。氣象局分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷，雨量略少的特徵；另經檢視各類模式的預報，氣象局研判今年12月至明年2月雖偏冷，但平均氣溫仍接近正常，雨量則以偏少至正常的機率較大。

氣象局提醒，未來一季時值隆冬，為冷空氣南下影響最頻繁的季節，在冷氣團或寒流影響期間，民眾須適時做好禦寒措施。

(中時 )