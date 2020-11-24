專業TPU機能布暨成品大廠八貫（1342）今（24）日以承銷價每股55元正式掛牌上市。因新冠疫情帶動醫療級氣墊床及機能性布料出貨成長，亦接單生產救護車醫療搬運床。在醫療佔比提高，且戶外產品出貨恢復疫前水平，全年營收獲利有望挑戰新高。股價掛牌蜜月大漲18％，每股來到65.4元。

八貫表示，美中貿易戰及新冠疫情致使全球供應鏈生產地大洗牌，台灣製造更顯優勢。斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，擴增成品組件產能，預計明年第二季正式量產，醫療床及露營睡墊產能預計增加40,000床、管材/其他產品產能預計增加360,000pcs。

八貫主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，憑藉TPU塗佈貼合的核心技術，深耕歐美一線品牌大廠；2017、2018、2019年EPS3.49、3.79與3.08元，其中2019年獲利創下歷史新高。

因新冠疫情帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，八貫第三季毛利率29.67％，較去年同期增加4.4個百分點，並較上季增加9.29個百分點；前三季EPS2.65元，創歷年同期新高水準。

展望後市，八貫指出，醫療應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護；戶外產品研發持續朝向輕量、複合式布料發展，三次加工成品亦有升級趨勢，加上美中貿易轉單效益，原有客戶已明顯提升明年之下單數量。

航空救命筏頂蓬機能性布料、航空逃生滑梯等已於今年通過認證，今年底前將小量出貨，未來可望逐步放量；且航空逃生滑梯朝向更輕量化發展，公司不僅掌握新產品的訂單，亦可有週期性機能性布料升級潮，航太救生產業之出貨可望倍數成長。

(工商 )