據中國政府網11月23日消息，李克強總理20日主持召開經濟形勢部分地方政府負責人視頻座談會，一開場先問了三個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？希望大家就以上三個問題暢所欲言，談各自的看法。

通過視頻，黑龍江省、山東省、湖南省、廣東省、雲南省政府負責領導官員都拋開手中稿件，圍繞上述三個問題，談了對該地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對國家政策等提出了建議。

「聽了同志們的發言，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是實事求是的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都直言不諱。」李克強說，「這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策。」

參會的地方政府負責人普遍反映，國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好。

李克強說，今年面對巨大挑戰，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，疫情防控取得重大戰略成果，經濟較快實現恢復性正增長。

「這是上下同心協力、共克時艱的結果：應該說，國家宏觀政策及時果斷、有效合理，以適度的政策力度取得超出預期的成效，而且各地在政策執行中主動加力，同時1億多市場主體給力、展現出強勁韌性。」總理特別強調。

李克強指出，同時，推動經濟穩定恢復、回到合理區間仍需付出艱苦努力。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的十九屆五中全會精神，把落實新發展理念、推動高質量發展、構建新發展格局的要求貫穿到經濟社會發展各方面工作中，更好發揮中央、地方和各方面積極性，確保完成今年發展主要目標任務，促進經濟持續平穩發展和民生不斷改善。

李克強強調，要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。

「今年應對前所未有的疫情衝擊，我們及時出台了組合式政策，力度是合理的，規模是適度的，沒搞『大水漫灌』。實踐證明，實施效果好於預期。」總理說，「要合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經驗要繼續堅持，今年行之有效的直達機制等改革措施該堅持的要堅持。」

李克強表示，要根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，給市場穩定的預期，保持經濟平穩運行。「政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把『好鋼用到刀刃上』。」

李克強指出，要著力穩就業、擴內需，有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位。打通堵點促進消費恢復正常增長，加強補短板更好滿足多層次消費需求。加強政府資金引導，鼓勵社會投資參加，擴大有效投資。

他強調，要繼續堅持政府過緊日子，為市場主體讓利。各地要因地制宜拿出針對性舉措，幫助市場主體解決困難，增進民生福祉。

李克強強調，要繼續堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。

總理說，今年政府公布宏觀政策就強調了改革導向，優先考慮市場主體的需求，通過保市場主體實現保就業。而創新實施直達機制本身就是改革舉措：省級政府當好「過路財神」，把中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當「甩手掌櫃」，調集省裡財力資金，著力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

李克強指出，上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，人民群眾勤勞智慧，要多出改革的實招破難題，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境。「市場主體有活力，我們發展就有底氣。」

他要求，各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好匯聚眾智眾力，培育發展新動能。

李克強說，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈。抓住《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。

(中時 )