台灣急難救護協會理事長陳在斌，去年5月間利用14歲張姓少年生父死亡，急需喪葬及生活費，在臉書社群上直播及貼文請各界幫忙，帳戶募得善款619萬餘元，從中侵吞307萬元餘元，新竹地檢署依公益侵占罪嫌提起公訴。

張姓少年的父親在去年5月底過世，因家中經濟平時靠張父打零工支撐，張父過世後少年無力負擔喪葬費用，也沒有生活費。

陳在斌在臉書上PO文指，少年住關西鎮東光里，張父靈堂設在竹東東壩殯儀館孝恩堂，目前他已發起緊急募款，籌集少年的生活及喪葬費用，「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走，功德無量。」並留下台灣急難救護協會的捐款帳號與聯絡電話。

不少網友見到貼文後紛紛捐贈善款，短短2天就募集619萬餘元，但陳在斌卻私自獨吞其中307萬元，新竹警方獲報將陳在斌移送新竹地檢署偵辦，檢方偵結依公益侵占罪嫌起訴。

捐善款的民眾得知陳在斌利用少年喪父募得善款從中侵占後，分別指控陳涉嫌詐欺，陳男在事發後匯款退還給捐款人和告訴人。

檢方認陳在斌募款並非不實虛構事由，即非屬於詐欺罪所定的行使詐術手段，陳男以台灣急難救護協會名義張貼募款事由致告訴人匯款至指定帳戶，並不符合刑法上詐欺取財罪之構成要件，自不能論以該罪責，認陳在斌詐欺罪嫌不足，依法不起訴。

陳在斌並在2018年12月用臉書直播影音並張貼，林姓男子罹患小腦萎縮症，急需急難救助，請求各界幫忙募款，也被指控涉嫌詐欺，檢方偵查後指尚難認定被告客觀上有施用不實詐術之行為，自難以刑法上詐欺取財罪相繩，也是不起訴處分。

(中時 )