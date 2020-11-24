「隆詩夫妻」吳奇隆、劉詩詩當年因《步步驚心》結緣相戀，5年前結婚，去年生下兒子「步步」，升格為三口幸福之家。最近吳奇隆、劉詩詩常在大陸被野生捕獲，今(24日)媒體報導，在一家商場直擊戴著口罩、帽子的吳奇隆，旁邊跟著同樣打扮低調的劉詩詩，劉詩詩看到店家正在製作美食，停下來目不轉睛地望著，吳奇隆也體貼的陪在一旁，可見劉詩詩私下可愛的「吃貨」個性。

吳奇隆、劉詩詩去年升格為父母，令人好奇感情是否因為變成老夫老妻而有變化，吳奇隆在節目《奇妙小森林》透露，他和太太默契好，不用暗示對方就知道想要的東西，「不需要刻意去說，一個眼神就可以知道」，兩人相處模式也十分簡單。

吳奇隆、劉詩詩被拍逛商場。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

節目中，女星鄭爽曾問吳奇隆會不會想再「追生」，最好再生一女湊滿「好」字？吳奇隆則表示，此事無法由他一人決定，要劉詩詩說好才算數，相當尊重太太的想法，首度當爸的他現在滿口爸爸經，透露幫兒子洗澡、換尿布都相當上手，但也謙虛強調每個孩子在不同歲數時都有不同的照顧方法，自己也要隨著步步長大而「增強技能」。

據《娛樂有飯》報導，最近有媒體拍到吳奇隆和劉詩詩到商場逛街，兩人在美食街一家餐廳門口前停步，劉詩詩目不轉睛盯著廚師做菜，轉身跟身旁工作人員聊天，吳奇隆疑似跟餐廳高層握手，分享開店經驗，劉詩詩邊聽邊回頭繼續看人做菜，粉絲笑說：「劉吃吃上線」、「吃貨女神」。

(中時新聞網)