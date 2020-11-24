台中驚爆通屍命案，一男一女受害者中，女方年僅16歲，早在1年前已遇害，直到近日其中一名嫌犯良心不安，對朋友吐露心情，案子才因此曝光，而其實桶屍案多年來不時發生，美國紐約也發生過一起駭人聽聞的桶屍案， 1990年一對夫妻在新家地下室發現一個謎樣鐵桶，撬開後發現裡頭有一具女屍，且是「一屍兩命」。

《新聞挖挖哇》節目聊到紐約桶屍案，一對新婚夫妻搬到新家，發現地下室有一個謎樣鐵桶，重量破百公斤，一開始夫妻倆不想去在意，但9年過去卻發現實在很難不惦記此物，因此決定找專業人士來打開桶子，沒想到裡面是一具女屍，男主人嚇得立刻報警，警方展開了調查，發現這房屋已經轉手2、3次，每一任屋主也都是一樣的態度，覺得無礙就不想理，這條線調查無果，警方於是從女屍本身的線索進一步詳查。

驗屍後發現，女屍懷有身孕，而桶子裡除了屍體外，還有些不知名塑膠填充物，以及一張破爛的通訊錄，鑑識單位艱難還原上頭的電話後，警方隨即撥打，接起來的是某塑膠公司老闆艾金斯(Howard Elkins)，面對警方詢問，他表示不知情，而警方做為建檔用，採集了他的DNA檢體，沒想到不久後艾金斯卻輕生，警方懷疑他是畏罪自殺，一比對DNA不得了，女屍腹中胎兒是艾金斯的，因此判定艾金斯是兇手。

而即使兇手找到了，但女屍的身分還不清楚，警方後來又在通訊錄上找到一組電話號碼，撥打過去名為凱特(Katy Andrade)的女子接的，原來她是桶屍女子的閨密，凱特說她的好姊妹叫瑪蘿金(Reyna Marroquin)，是20歲的西班牙人，當年她來到美國實現淘金夢，認識了艾金斯，但直到懷孕後才知道艾金斯是有婦之夫，瑪羅金曾打電話給凱特，表示自己可能有危險，要閨密快來相救，沒想到凱特從西班牙趕到美國時，瑪蘿金卻消失猶如人間蒸發，兩人失聯了30年之久，再見面時，已是天人永隔。

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