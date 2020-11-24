陳姓男子去年6月21日凌晨到台北市某酒店消費，把小姐帶出場後，帶到信義區的AI夜店續攤，點了各式酒品把小姐灌醉，再帶回租屋處性侵得逞。陳男挨告後否認犯罪，辯稱雙方合意性交，小姐享受、配合，還會發出叫聲，但台北地院不採信，依乘機性交罪判陳男4年徒刑，可上訴。

小姐指控，離開酒店前，陳男先給她喝一杯威士忌，她就有點頭暈了，接著到夜店，陳男又叫了香檳、調酒等給她喝，印象中喝了至少4種酒，大約凌晨3時許她覺得快醉了，傳訊息給男友後，後面就不記得了，她醒來時已是早上7點半，下半身赤裸，陳男睡在旁邊，這才驚覺遭性侵。

陳男否認犯行，辯稱他在夜店與小姐相談愉快、互有好感，還一起自拍親密合照，離開夜店時，小姐未依酒店規定向幹部報告行蹤，也沒拒絕到他租屋處，抵達時還自行走下計程車，顯然仍有意識，發生性行為時，小姐是享受、配合的，還有發出叫聲。

法官勘驗陳男租屋處外的監視器畫面，發現小姐雖能行走，但確實步履蹣跚，且需要陳男攙扶；另根據陳男與小姐的LINE對話紀錄，事發隔天，小姐傳訊痛斥陳男「你會不會覺得你昨天太扯」，陳男沒有否認，回應「你超醉的」、「我喜歡你是真的」。

小姐的男友則證稱，當天收到訊息後，小姐傳了1句髒話，抱怨被客人帶去夜店，然後就完全沒有回訊，他前後共撥了20幾通電話，但小姐都沒有接，直到隔天早上快8點才接到回電，但小姐迷迷糊糊、慌慌張張，連話都講不清楚，回來以後也很抗拒不讓他碰，「從來沒看過這種狀況」。

由於小姐偵審期間供詞一致，與男友證述相符，且有監視器畫面及LINE紀錄佐證，合議庭遂認定陳男性侵犯行，考量他不認罪，謊稱合意性交，沒有悔意，犯後態度惡劣，未曾向小姐道歉，依乘機性交罪判陳男4年徒刑。

(中時 )