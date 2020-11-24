擁有控制狂另一半令人窒息！兩性作家欣西亞分享，她曾碰過案例，一名人妻規定丈夫小便完要抖10次，才能確保乾淨，就連行房都要先用酒精消毒丈夫的生殖器，強迫症的誇張行徑，讓現場來賓和主持人都當場傻眼，後來也證實了，原來該名人妻患有焦慮症。

欣西亞在節目《新聞挖挖哇》表示，曾有男讀者向他求救，老婆是嚴重的控制狂，吃飯時一定要用自己的餐盤，就連出門吃餐廳都會自備餐盤外帶，讓他不堪其擾，覺得自己像在吃牢飯，甚至就連零錢都要分開放好，然而最讓他崩潰的是，老婆堅持要在行房前消毒他的下體。

由於老婆在網路上看到，男性私密處如果不乾淨，在發生關係後，女方得到子宮頸癌的機率會提高，因此規定男子內褲不能出現黃漬，行房前還要用酒精消毒，讓欣西亞提醒，老婆的狀況不尋常，一定要帶去看身心科，之後也檢查出來，老婆確實患了焦慮症。

人妻規定老公要酒精消毒生殖器。(圖/翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube)

作家H也分享過去經驗，他曾遇到一名女子，自稱能夠旺夫，對他頻頻釋出愛意，最後H被女子感動，兩人進而交往，卻發現女方在床上的表現太可怕，會在他的背上留下爪痕，還會在吵架時狂搧他巴掌，下秒又抱著他撒嬌，嚇得他連忙提分手封鎖對方。

(中時新聞網)