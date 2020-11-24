大陸整車物流與車貨匹配訊息平台滿幫集團24日宣佈完成約17億美元新一輪融資，由軟銀願景基金、紅杉、璞米和富達（Fidelity）聯合領投，包括高瓴、紀源、光速、雲鋒、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、騰訊等在內的現有股東也參與了本輪融資。

2017年11月，滿幫由運營「運滿滿APP」的江蘇滿運軟體科技有限公司與運營「貨車幫APP」的貴陽貨車幫科技有限公司通過戰略合併而成立的一家集團公司，合併後仍保留原有貨車幫和運滿滿的品牌繼續獨立運作

根據官方的介紹，本輪融資是滿幫繼2018年19億美元後的又一輪融資，資金將重點投入到科技創新、服務創新和模式創新，一方面加大研發投入，夯實和提升智慧匹配系統的技術壁壘；另一方面，進一步延展公路幹線市場的服務範圍，為使用者提供門到門、一站式的貨運服務。

談及本輪融資，滿幫集團CEO張暉表示，感謝資本市場對我們的認可和新老投資人的信任。「讓公路物流更美好」是我們始終秉承的使命。滿幫通過賦能廣大物流從業者，持續推動行業降本增效，打造用戶信賴的貨運生態綜合服務平台，為促進交通運輸業高品質發展，形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，提供數位化、網路化、智慧化的運輸保障。

另外，在宣佈此輪融資的同時，滿幫也對集團運力業務平台運滿滿進行了品牌反覆運算升級。官方資料顯示，截至目前，滿幫平台認證司機超過1,000萬，認證貨主超過500萬。

(工商 )