總統：不會被挑戰質疑打倒，Made in Taiwan的潛艦，要正式建造。曾薏蘋攝

蔡英文總統今主持「潛艦國造建造案開工典禮」，蔡總統致詞時表示，今天為止，都還有人在懷疑，潛艦國造到底能不能成功；「挑戰和質疑不會打倒我們，今天起，Made in Taiwan的潛艦，就要正式開始建造了」；

總統說，今天是潛艦國造的大日子。回顧過去4年多來決定潛艦國造後，從編預算、簽約、畫設計圖，到興建廠房，每一個階段，都在創造國防自主的歷史里程碑。

總統指出，走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實有重重的挑戰，也會遇到種種的質疑。「不過，挑戰和質疑不會打倒我們，今天起，Made in Taiwan的潛艦，就要正式開始建造了」。

總統說，在這裡，她要特別感謝台船、中科院、海軍同仁。是因為你們的付出，讓長期以來的願景，終於能一步一步地實現。

總統：不會被挑戰質疑打倒，Made in Taiwan的潛艦，要正式建造。曾薏蘋攝

她說，今天的動工，有三個非常重要的意義。第一，透過動工，粉碎了不實的謠言。「這一路走來，共同經歷過許多質疑和批評，甚至到今天為止，都還有人在懷疑，潛艦國造到底能不能成功」。

總統說，她知道，「因為其中涉及許多機密、不宜透露的事項，只能承擔偽訊息的挑戰」，但她有信心，就像勇鷹高教機成功首飛的那一刻，所有謠言不攻自破一樣，今天潛艦的動工，就是證明實際成績，粉碎謠言的開始。

總統說，第二，透過動工，展現出政府落實國防自主的強烈決心。和平靠國防，而堅實的國防，除了要有英勇的國軍，也要有精實的軍備。這幾年從沱江艦加速量產、勇鷹高教機首飛，再到今天的潛艦國造動工，在在都向國人展示出，國防自主的能量，已經一天比一天強化。

第三，總統表示，透過動工，讓世界看見臺灣守護主權的強烈意志。潛艦是海軍發展不對稱戰力，嚇阻敵艦圍繞臺灣本島的重要裝備。過去很多人想做，但都只聞樓梯響，不見人下來。現在隨著潛艦國造的落實到未來成軍，一定能讓世界看到我們守護主權的堅持。

總統強調，在這個重要的日子，身為三軍統帥，領導國軍是我的責任。從推動國防自主、精進個裝、整建營舍，到視導一個又一個部隊，她的目的很明確，就是總統要和國軍站在一起。

她說，在這些過程中，也看到產業界跟國軍站在一起，共同投入國防產業。人民也跟國軍站在一起，願意給軍人最多的支持、最大的尊敬。所以，雖然保家衛國是艱辛的任務，部隊演訓也有些意外傷亡。

總統說，但是請大家相信，整個國家都跟國軍站在一起，而中華民國國軍，絕對是一支有韌性的軍隊。「我們不怕苦、不怕難，更不會被挫折擊倒」。

總統指出，現在潛艦國造已經正式啟動，她要請國防部、中科院、台船保持密切溝通，務必用審慎嚴謹的態度做最好的風險管控，讓潛艦如期如質完成。她有信心，只要繼續努力，潛艦國造一定能夠開出美麗的果實，讓國防再添力量。

總統：不會被挑戰質疑打倒，Made in Taiwan的潛艦，要正式建造。曾薏蘋攝

(中時 )