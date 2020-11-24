歐陽靖與交往5年的日籍攝影師老公RK結婚，因疫情影響回到台灣待產，並於８月順利生下兒子「新醬」，近來她與媽媽譚艾珍、兒子移居台南，過了兩個月全新生活，不禁讓她大讚：「移民來台南實在是正確選擇」，看來相當適應南部生活步調。

歐陽靖表示從台北「島內移民」到台南，並且當了兩個月「新台南人」，從中發現許多南北差異之處，她先舉出食物方面，例如：小吃口味偏甜、手搖飲3分糖等於台北半糖、早餐店都有賣鍋燒意麵、早餐種類非常多、醬油膏不鹹卻很甜，而且呈現半透明狀，此外問在地人最推薦那家小吃店，每個人給的答案都不一樣，讓她直呼：「外地人根本無從參考啊」。

至於天氣方面，她表示幾乎每天都是乾爽晴天，不同以往在台北「早上晾衣服下午就會乾，想起溼冷的台北，晾衣服都晾個三天三夜直到發霉」，但最驚訝的莫過於氣溫24度就有人穿羽絨外套，此外更透露媽媽譚艾珍走在路上跟媽祖出巡一樣，甚至會有人從對向車道搖下車窗大喊她的名字，另外也發現南部人步調真的很慢。

而她搬來台南已經兩個月的時間，直呼察覺許多有趣的事情之外，也相信往後的日子應該會有更多新發現，不禁大讚：「認真覺得移民來台南實在是正確選擇」。

(中時新聞網)