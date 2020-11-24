加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天表示，加國將持續施壓中國，要中國改善人權紀錄，但他沒興趣不負責任地撂狠話。

路透社報導，加國警方2018年12月逮捕華為技術有限公司財務長孟晚舟後，加中雙邊關係實質上就降到冰點，中國之後在境內拘留2名加拿大公民，並擋下加拿大利潤豐厚的芥花籽進口。

加拿大在野的保守黨（Conservatives）向總理杜魯道（Justin Trudeau）的少數自由黨（Liberal Party）政府施壓，要求禁止華為供應加國5G網路通信設備，並阻止中國干預加國內部事務，藉此嚴加打擊中國。

然而，沈潘表示：「對於被這種單一面向觀點誘惑的那些人，我要說：硬起來很容易，但讓我們繼續當個聰明人。」他特別提到中國的經濟實力，以及中國在對抗氣候變遷一事上扮演關鍵角色。

沈潘向國會的加中關係特別委員會說明時指出：「我們別陷入強硬和不負責任言論的誘惑，這對遭拘留人士、加拿大農民、商業界和人權倡議者不會產生任何實質結果」。

沈潘還表示，加拿大將持續與盟邦合作，就中國拘留外國公民及打壓香港、新疆地區等議題上，向中國施壓。

今年6月底，中國推動實施港區國家安全法，加拿大迅速於7月中止與香港的引渡協定，成為第一個採取此措施的國家。加拿大政府本月稍早也承諾，要讓香港青年更容易在加國求學與工作。

沈潘指出：「先進民主國家如加拿大及與我們抱持相同理念的夥伴，絕對有必要合作保護數十年來確保穩定繁榮的國際規範。這是我們共同的挑戰，沒有國家可以單獨取得成功。」

(中央社)