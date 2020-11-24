旅美大聯盟球星林子偉今（24）日現身母校國立體育大學，擔任「國泰夯棒球-MY WAY林子偉棒球精進計畫」總教練，好友鄧愷威拔刀相助，出任投手助教。林子偉表示，希望能讓這批年輕小球具吸收到最新觀念，並在心態上做調整。

這項活動結合basepara棒球學校，利用科技數據的棒球訓練方法，林子偉並親自示範揮棒打擊及守備等多樣棒球基本知識，也和這群滿懷棒球夢的國中學生分享人生經驗。主辦單位邀請桃園市立大園國中和新明國中的球員前來參加，對於能夠親眼見證世界級棒球員的球技，接受近距離指導，同學都非常珍惜這個難得的經驗。

林子偉的好友鄧愷威（右）協助教小朋友。（陳麒全攝）

開幕式桃園市體育局局長莊佳佳特地到場支持，莊佳佳表示，桃園有國際棒球場、棒球名人堂、經常舉行棒球賽事，相信喜歡打棒球的孩子在桃園都可以有很好的發展。很高興來到國泰金控舉辦的林子偉活動，國泰很用心在支持體育賽事，同時也鼓勵現場同學要認真跟林子偉學習。

國泰金控協理廖昶超也跟同學們分享經驗，並指出「國泰夯棒球-MY WAY林子偉棒球精進計畫」去年到台中邀請偏鄉的國小球員，今年邀請桃園市的大園、新明國中，國泰本著企業社會責任的精神，數十年來，不間斷地支持籃球、桌球和棒球等活動，推展兒童及青少年體育。廖昶超希望藉由林子偉的努力經驗，期許小朋友努力追夢；國泰除了體育活動，還有圓夢計畫、卓越獎助計畫等，盼成為小球員的後盾。

此外，棒球教室結束後，11月28日國泰金控將與林子偉一同前往母校高苑工商捐贈球具，並和高苑工商學弟們一起指導高雄偏鄉小學的棒球隊球員。29日林子偉則將和國泰人壽的志工團隊共同前進高雄那瑪夏，與國泰志工們一起捲起袖子協助修繕教堂和進行彩繪。

鄧愷威（左起）、國泰協理廖昶超、桃園市體育局長莊佳佳、林子偉合影。（陳麒全攝）

林子偉表示，有機會重回小時候成長的家鄉那瑪夏，真的很開心也相當期待，因為那瑪夏有他滿滿的回憶，能與國泰一起回饋自己成長的家鄉，真的非常有意義。

林子偉棒球精進教室來賓與全體成員大合照。（陳麒全攝）

(中時 )