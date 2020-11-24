儘管川普(Donald Trump)仍嘴硬不肯認輸，但越來越多跡象顯示他將在明年1月20日準時離開白宮，原本站隊企業也紛紛「退群」，美國最大汽車製造商通用汽車(GM)周一就表明，退出川普禁止加州政府自訂機動車輛燃油效率、排放標準的訴訟，除贏得下任總統當選人拜登(Joe Biden)讚許，股價也一路漲到盤後。

民主黨籍總統歐巴馬(Barack Obama)為全國燃油機動車輛制定相當嚴格標準，需要每年提升5%燃油效率來減低排放，但被繼任的川普廢除，他告訴車企每年只要提升1.5%，但民主黨大本營加州決定自訂類似於歐巴馬時期標準，遭川普控告。拜登則在競選時曾表示他會提出「積極」新標準，並一再強調美國必須在應對全球暖化上扮演領導者。

川普對傳統車企有利的舉措，使通用、豐田、飛雅特克萊斯勒(FCA)選擇加入，不過福特(Ford)、本田、福斯(Volkswegan)沒有跟進。除燃油效率與排放標準外，該訴訟還包括購買碳排放權的部分規定。

通用執行長芭拉(Mary Barra)在致環保團體信件中寫到：「我們相信，總統當選人、加州政府和通用汽車在有企圖心的電器化目標上是一致的，都希望透過大幅減少汽車排放來應對氣候變遷。為能更順利促進必要對話，我們會退出訴訟，並邀請其他同業加入行列。」

但投資研究與管理服務機構晨星(Morningstar)分析師惠斯頓(David Whiston)認為，通用汽車此舉與其說是討好拜登，不如說是為了更符合該公司推進電動車政策方向。他說：「如果他們堅持訴訟，會面臨很多批評。他們希望自身政策議程與電動車計畫更吻合。」通用今年表示至2025年共會投入270億美元開發電動車，並正在加速電動車款推出計畫。

惠斯頓認為當初通用會加入川普陣營也不算站隊，而是不希望加州開先例後，全美國變成各州標準都不同的零散市場。他還認為，現在尚無法判斷拜登會制定出甚麼標準，但是可以預期要求比川普更嚴格，加州政府也可能鬆動與聯邦政府對抗態勢，放棄自訂標準。

通用汽車紐約股價周一收漲4.02%，盤後又補漲1.99%，合計升幅已逾6%，暫報45.66美元。仍留在訴訟案中的2家車商，飛雅特克萊斯勒收盤小跌0.33%，盤後漲幅0.13%尚不足以收復失地，暫報15.26美元；豐田ADR有日股連日大漲加持，收漲0.8%，盤後再漲0.78%，暫報143.26美元。

(中時新聞網)