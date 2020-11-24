美股全面收紅，讓氣勢如虹的KOSPI一開盤就大漲13點，盤中也突破2018年元月29日所寫下的2607高點。KOSPI指數暫為2622.61點，上漲20.02點，漲幅0.77%。
由於市場對景氣復甦樂觀，以及陸續有國際藥廠釋出研發防疫疫苗好消息，在外資法人持續13天買超下，韓國KOSPI指數已連4日走高。
剛榮獲全球半導體第二大的三星電子漲2%，SK海力士漲3.4%，現代汽車漲0.56%，浦項鋼鐵漲1%。網路雙雄Naver漲0.18%，Kakao漲1.63%。其它像雙龍煉油(S-OIL)則大漲逾6.5%，韓國電力公社(Korea Electric Power)也漲逾4%。
弱勢股方面，電子遊戲業者CJ Netmarble則跌2.6%，三星生物製藥也跌近1%。
最新匯價，目前1美元可兌換1111.55韓元，韓元貶值1.15元。
(時報資訊)
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