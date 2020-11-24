華南金(2880)響應政府都市更新政策，加速自有資產活化，集團位於新北市土城工業區廠房之都市更新案「華南銀行資訊大樓」、「華南頂埔科技大樓」是政府推動都市更新政策以來，公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案，也是經濟部工業局開發產業園區通過都市更新申請的首例。

華南金融集團於今日(11/24)舉辦「華南銀行資訊大樓」、「華南頂埔科技大樓」新建工程上樑典禮，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬主持典禮，新北市副市長吳明機等貴賓親臨指導。

該案工程基地占地約2200多坪，都市更新核定後，容積率由210%提增至348.6%，可建樓地板面積由8126.13坪提高為14598.95坪，共增加6472.82坪(或79.7%)。華南銀行與華南金資產管理已投入新臺幣20餘億元，興建地上12層「華南銀行資訊大樓」及地上15層「華南頂埔科技大樓」。

首家通過Tier3設計認證之銀行強化資訊系統穩定與安全南銀行興建的新資訊大樓為地上12層、地下3層、總面積坪之辦公大樓，其中3~7樓之華銀資訊中心機房，以「電腦不停機狀況可同時進行各項機房供電、空調、消防等設備維護」之標準進行規劃，且具備長時間自行發電功能，能因應地震、水患、戰爭等災害所引起之長時間停電問題，確保銀行營運不中斷，設計案於106年5月18日榮獲Uptime Institute國際認證機構認可頒發證書，成為臺灣第一家通過Tier3設計規範認證之金融機構。

(時報資訊)