由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展」及「台灣國際無人系統展」，將於明(2021年)年9月16日至18日在南港展覽館1館盛大展出，展現航太工業、太空科技、國防設備及無人載具等完整航太、國防產業鏈，並將首次採取線上與實體並進。

為協助業者掌握航太製造趨勢及市場發展，外貿協會特於20日在台中辦理「航太智慧製造暨產業趨勢研討會」，吸引亞太菁英、海德漢、豐達等70家指標業者到場聆聽，藉由產業專家分享先進技術研發與製造，點亮明年展覽科技化的主軸，並為明年疫後展覽O2O創新模式進行暖身。

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光及航空等產業，國際航空運輸協會(IATA)於今年7月表示，航運預計到2024年才能恢復2019年的榮景。航太業在民用市場，因亞太市場蓬勃的經濟動能、原飛機機體零組件訂單暫時延後及疫情期間的維修需求等因素，長期發展仍看好。

相較之下，軍用市場於近期未受疫情因素影響。根據財政部統計資料，今年1至10月台灣航太業出口值為3.27億美元，較2019年同期減少12.14%，惟對韓、馬來西亞、土耳其及波蘭等市場出口有大幅成長。細部分析出口品項，飛機及其他航空器重量2公噸至15公噸、起落架及其零件與直升機等亦有逆勢增加。顯示我國航太供應鏈奠基在精實的智慧機械、工業設備、扣件及其他零組件與資通訊產業競爭力上，仍受國際買主肯定。

經濟部航太小組副主任簡志維於會中談到，在國機國造的推動下，台灣業者獲得高教機機體零組件等訂單，金額達新台幣87.3億元，航太小組也將持續協助業者鏈結政府資源開拓國際市場。

因應國際疫情，我國目前仍進行邊境管制，本屆航太展順勢導入最新展覽趨勢，首次採取線上與實體並進，以線上展突破時空限制，搭配線上論壇、線上產品發表會、視訊採購洽談會等；實體展覽移師南港展覽館1館，虛實合擊。

(時報資訊)