長興(1717)10月稅前獲利年增1.4倍，今日開高後，股價維持小漲格局，漲幅約在1%左右。長興表示，今年受疫情的影響，全球經濟下半年逐漸回升，合成樹脂與特化材料與經濟成長的關聯性較高，第三季起出貨明顯增加，追趕上半年落後的業績，以目前的出貨情況來看，第四季主要市場中國大陸的需求並未減弱。長期而言，光固化材料在節能、環保的趨勢下，預期將受惠於法令規範與產業升級的市場成長，尤其中美貿易戰加速製造商布局東南亞，供應鏈移轉將刺激東南亞產業升級，長興持續布局東南亞銷售據點，未來除了東南亞市場，美洲、印度也是海外市場的拓展重點。

長興自結10月份稅前盈餘4.49億元，較去年同期成長144.86％；累計1-10月稅前盈餘26.01億元，年增6.67％，每股稅前盈餘2.1元。長興表示，三大事業單位穩定增長，10月營收與營業利益再度同步創下今年單月新高，公司產品出貨量增加以及費用控制得宜，10月營益率11.62％，稅前盈餘4.49億元，均為今年度高點。

電子材料需求仍然強勁，合成樹脂與特化材料受惠於中國大陸與東南亞經濟復甦，銷售持續回溫，長興10月營收37.05億元，為今年單月新高。合成樹脂與特化材料部門，雖然因十一長假工作天數少，大陸市場銷售略有放緩，但馬來西亞廠的營收有所增加，整體表現與上月差異不大；電子材料在PCB產業需求持續強勁之下，乾膜光阻與真空壓膜機的出貨仍然暢旺，三大業務穩定成長，帶動10月的營運表現優於預期。公司傳統最旺的一季是第三季，然今年進入第四季，10月業績持續走高，公司表示，近期國際油價反彈，原物料上漲的預期升高，公司不排除下游客戶提前備貨的可能性，後續仍要密切觀察原物料價格走勢與市場需求狀況。

(時報資訊)