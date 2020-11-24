2020年全球金融環境深受新型冠狀病毒疫情、各國政府刺激措施、央行寬鬆貨幣政策和中美關係衝突等四大因素影響，市場衰退與反彈的速度均前所未見，隨著時序邁入2021年，安本標準投信投資長彭炫通今剖析2021年左右投資市場的三大趨勢，而面對2021年機會與波動並存的情況，彭炫通也提出二大投資策略。

明年的三大趨勢中，趨勢1：復甦基調不變，景氣溫和成長。今年初新型冠狀病毒讓景氣低迷異常之深，很多國家都出現大幅度的經濟緊縮，不過衰退的短暫程度同樣罕見，大約只經歷了1到3個月的緊縮期，解封之後經濟數據呈現了強勁復甦，卻又導致疫情再起。我們預測全球經濟復甦的態勢不變，只是在疫情反覆的情況下，寬鬆和緊縮將會交替循環，整體來看「溫和成長」會是2021年景氣的最佳註解，尤其疫苗研發進展的消息、央行的貨幣政策仍將支撐全球經濟邁向成長的軌道上。

趨勢2：中美關係不變，但市場雜音減少。美國大選結果大勢底定，最可能的情況是拜登當選總統，眾議院由民主黨掌握，參議院持續由共和黨保有較多席次。國會僵局將限制紓困加碼方案、限制財政支出規模，經濟復甦動能放緩。不過從另一個角度來看，寬鬆貨幣政策會實施更長的時間，市場不易產生暴漲暴跌的情況。而拜登獲勝，預計將採取更具戰略性的多邊貿易政策方針，改善與歐洲的關係，但鑑於美國兩黨仍存在與中國脫鉤的政治共識，即使中美關係可能會減少對抗性，但態度與分歧不變。

趨勢3：國家和產業之間的表現更分歧。新型冠狀病毒導致了疫情之前早已存在的趨勢加速前進。例如數位創新與應用、全球化趨緩，然而也有不曾預料會如此快速進展的新趨勢產生，例如工作模式的轉變，以及更能抵禦疫情的新興商業、醫療與科技。因此，不同的區域、產業與資產類別等也產生重大的結構性改變。

面對2021年機會與波動並存的情況，投資人如果想要獲得理想的報酬，重點則在於是否能真正布局與經濟復甦主線相關的資產類別。對此，彭炫通提出二大投資策略：

策略1：從風險性資產中精選機會。我們仍然偏好風險性資產，但需要精挑細選。在經濟復甦的前提之下，即使短期內經濟無法回到疫情發生前的情況，投資人還是可以對2021年的企業估值和獲利成長保持信心。以區域來說，除了美國之外，亞洲由於率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。產業部分，則是汽車、零售、旅遊、觀光等非必需消費品類股，或是工業類股，隨著景氣回升需求也回溫，資金將有機會改往這些景氣循環類股輪動。

策略2：在債券市場中輪動。目前大量政府公債的殖利率呈現負值，投資等級債雖坐擁高評等優勢，但前一波央行的購債計畫，已推升債券價格，使得收益率弱化。在這輪週期，將投資組合轉向政府公債及投資等級債的配置策略已不再合乎時宜，建議想要追求收益的投資人，不妨將資金移向受惠於經濟復甦且相對便宜的高收益債與新興市場債。

(時報資訊)