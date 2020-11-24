促轉會、國發會檔案管理局數10餘人，今早大陣仗抵達黨史館，點收37件總裁批簽，國民黨黨史館全程在場配合。

促轉會今年4月曾發布新聞稿表示，「總裁批簽」完成點收後，待檔案公開，各界將更能清楚前總統蔣中正於威權時期如何鞏固個人地位、實行「以黨領政」的歷史真相。

促轉會於2019年11月審定國民黨通報的「總裁批簽」檔案，認定其中4286筆檔案應移歸檔案管理局。數月前促轉會以國民黨不交檔案，將祭出最高500萬元罰鍰，要求國民黨交出4286筆「總裁批簽」；國民黨發聲明抗議，在最後一天交出，並委請律師提起行政訴訟，因仍有37筆尚未交出，促轉會今早再度前往中央黨部。

國民黨人士表示，總裁批簽很多筆資料無關政治檔案，而且這些檔案早在2013年就已完成數位化並開放至今，況且這些檔案應屬政黨內部公文，但礙於惡法規定，該黨也只能配合辦理。

黨務人士說，「總裁批簽」是指國民黨總裁蔣中正自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝，所批示由祕書長或祕書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。

(中時 )