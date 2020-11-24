賺錢是許多人的目標，雖然錢不是萬能的，但沒有錢萬萬不能，而每個生肖的運勢、能力都不同，有些人努力一輩子，但手中的錢仍不多，日子甚至過得苦哈哈，而有些人彷彿被老天眷顧，賺錢路上一帆風順，近日《靈匣網》分享5個賺錢能力超強的生肖，其中還有2個生肖更是會在中年爆富。

1.生肖龍

生肖屬龍的人反應敏捷，且為人謙虛有禮，因此也容易遇到貴人，年輕時在職場上，會經歷許多關卡，但靠著他們的天賦與智慧能一一化解，中年時更是會獲得社會地位與財富，再者他們一生的運氣都不錯，因此在十二生肖裡是最會賺錢的，有些人出生環境佳，因此獲得較多資源而平步青雲，有些則是靠自身後天努力與才華獲得財富。

2.生肖馬

生肖屬馬的性格活潑開朗，再加上能幹又擅於交際，因此無論做哪一行都會成功，偏財運並不旺，因此不利於買股票投資或玩樂透彩，但正財運則非常好，必須靠自己努力獲得財富，儘管他們並非最聰明的，但吃苦耐勞的他們，並不甘於過著平庸的日子，即使對錢慾望不大，但卻成為他們衡量自身價值與能力的指標。

3.生肖蛇

屬蛇的人較精明睿智，不僅邏輯思考強、擅長謀劃，甚至還有商業頭腦，經常能從細節中發現商機，天生適合經商的他們，賺錢能力也是十二生肖中排名前幾名的，不管出生在什麼環境，他們都能想辦法賺到錢，由於屬蛇反應靈敏，發揮才能就有意想不到的收穫與財富，也讓不少人羨慕。

4.生肖猴

屬猴的人反應快、智商高，而且擅於分析與觀察，也具有生意頭腦，儘管年輕時可能因經驗不足，再加上性格較為直接，因此事業上並不順遂，收入也不如預期，不過隨著年齡增長後，經驗也會越來越豐富，正財運也非常旺，尤其在36歲和48歲中年左右，容易遇到賺錢機會，甚至還有貴人幫忙，因此屬猴的人千萬別錯過了。

5.生肖虎

屬虎的人性格熱情且野心勃勃，在事業上經常發現商機，因此擅於開發新市場，不僅具有創新思維，目光也懂得放遠來看，凡事都希望做到最好，也讓他們靠著實力把事業做大，擁有領導力的他們，不管做什麼職業都能有突出的表現，只要好好發揮所長，無論遇到什麼困境，都能化險為夷，事業上也會漸漸發達。

(中時新聞網)