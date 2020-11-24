美國海軍亞太情報總指揮官史達曼少將低調率團訪台，目的與行蹤成謎。外交部發言人歐江安今天重申「四不原則」，不證實、不進一步說明、不公開相關行程、也不加以評論。

歐江安說，台美交流非常頻繁友好，對於美國官員來台，外交部向來是表達歡迎，對於這一起個案因為基於台美深厚互信，外交部不證實、不進一步說明、不公開相關行程、也不加以評論。至於會做出這樣的處置，是斟酌於台灣國家利益與台美深厚互信以及著眼台美友好關係。

此外，美國總統當選人拜登提名前副國務卿布林肯出任國務卿，而我駐美代表蕭美琴日前祝賀拜登當選美國總統時，致電對象即為布林肯。

歐江安表示，我國政府與美國民主共和兩黨人士保持密切友好聯繫，目前台美關係友好穩固，有信心與美國各界深化各領域各層面的合作。美國兩黨跟支持台灣的根本原因是基於共享價值，台灣議題在美國享有跨黨派高度共識。我們也感謝川普政府領導的行政團隊與台灣保持密切友好的關係，達到史上最好狀態，台灣政府表達由衷感謝。

(中時 )