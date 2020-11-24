香港特首林鄭月娥將於25日公布新一份「施政報告」，星島日報引述消息稱，「施政報告」其中一項惠港措施是擴大互聯互通，涵蓋範圍將會擴至大陸資金南下，可買賣香港上市的生科股及第二上市股份。

港交所發言人回應稱，港交所一向不評論市場猜測。滬深港通是連接香港和大陸股票市場的開創性互聯互通機制，香港交易所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容。

發言人表示，港交所定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。

(工商 )