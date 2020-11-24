港擬擴大陸資南下 可買賣生科及第二上市股 11:552020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥將於25日公布新一份「施政報告」，星島日報引述消息稱，「施政報告」其中一項惠港措施是擴大互聯互通，涵蓋範圍將會擴至大陸資金南下，可買賣香港上市的生科股及第二上市股份。 港交所發言人回應稱，港交所一向不評論市場猜測。滬深港通是連接香港和大陸股票市場的開創性互聯互通機制，香港交易所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容。 發言人表示，港交所定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。 (工商 ) #滬深港通 #港交所 #買賣 #施政報告 #互聯互通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣5G國家隊指數 完勝台股前50大 04:102020/11/24 產業特刊 掌握財富 從認識風險開始 04:102020/11/24 企業經營 陸港觀盤－消費業態不斷創新 創造新投資機會 04:102020/11/24 全球財經 小牛電動 Q3獲利年增二成 04:102020/11/24 全球財經 騰訊據報向互聯網保險公司水滴追加近1.5億美元投資 11:162020/11/24 財經 芃昕收藏磅秤古物件 開放參觀 04:102020/11/24 產業特刊 螞蟻失速 拖累互聯網星二代 04:102020/11/24 焦點新聞 不懼逆風 大中華基金績效猛 04:102020/11/24 投資理財 阿里CEO張勇：官方監管平台經濟 必要且及時 04:102020/11/24 全球財經 深圳力挺 恒大戰略投資大戲落幕 04:102020/11/23 全球財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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