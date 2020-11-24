台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員陳茂榮、詹鈞智日前下午擔服守望勤務，在永春東一路與環中路發現兩部小客車發生事故，其中一部小客車因車頭全毀橫停在環中路快車道上，當時又適逢假日無法立刻聯絡到拖吊車；現場員警們立即協助車主將事故車推至路旁安全處，讓心慌的駕駛感到暖心，感謝員警熱心協助。

警方指出，當天員警沿永春東一路往環中路方向行駛，發現前方車輛回堵，情況有異，立即前往查看，發現為交通事故立即通報分隊處置。員警先行確認駕駛有無受傷並協助交整，由於曹姓駕駛(32歲)的車輛因事故造成車頭全毀無法移動，發生當時為假日無法立即聯絡到拖吊車。

警方表示，因該路段為重要聯外道路，車速很快，故障車又橫放在快車道上，讓曹民當下不知所措，員警當機立斷決定合力推車，將該車移置到路旁較安全的地方，曹民直說不好意思麻煩警察了！很感謝警方的大力幫忙。

南屯派出所所長江松泳表示，發生事故當下不要慌張，趕快先放好警示標示物，避免後車追撞，盡快聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式善後，保障自己的最大利益，亦能避免不必要的二度傷害。

(中時 )