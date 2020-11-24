反萊豬鋒火起，行政院長蘇貞昌說因為萊豬，一夜之間做什麼都不對了，覺得「做到流汗、嫌到流涎」，北市副市長黃珊珊24日表示，萊豬是溝通、管理問題，包括衛福部長陳時中承諾去美查廠，次長稱沒必要，中央自己跟自己都沒溝通好，更別說地方政府還在靜待對行政院提出的4點具體建議，能夠有清楚指示，但還沒收到回應，不管是誰都應該讓民眾不再要有疑慮，說清楚講明白並不困難。

黃珊珊今被問及蘇揆在立法院說一夜之間做什麼都不對了，覺得「做到流汗、嫌到流涎」，她先是表示，「這好像是在說我」，引發現場媒體一陣大笑，接著她指出，萊豬是溝通、管理問題，到今天為止剩30多天準備要開放，但對源頭管理、清楚標示，包括陳時中承諾盼去美查廠，結果遭次長反對，中央自己跟自己都沒溝通好，更別說地方政府還在靜待對行政院提出的4點具體建議，至今還沒收到回應。

她說，院長應該也希望把這件事做好，但程序和溝通上時間很倉促，不管是誰都應該讓民眾不再要有疑慮，說清楚講明白並不困難。

對於查廠北市府會否堅持？黃珊珊強調，9月開始和中央希望從源頭管理，美牛有境外查廠，盼要求進口端能否在進口前多少時間停止使用飼料，但中央在立法院也沒具體承諾，建議已送到行政院，可減少人民疑慮，用國內民眾反彈意見拿給進口國家協商，中央必須硬起來，否則我們在地方怎麼喊也沒用。

(中時 )