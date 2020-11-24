小朋友進不了公立幼兒園，可以選擇非營利幼兒園，家長的負擔不會太重。教育部今天表示，在中央地方共同努力下，目前全國已設立非營利幼兒園242園（含10分班），共可招2萬6643個學生，每月收費不超3500元，未來將持續推動，滿足家長多元化的育兒需求。

為減輕家長育兒經濟負擔，教育部除與各地方政府合作增設公立幼兒園，也與非營利法人協力辦理非營利幼兒園，提供幼兒更多平價優質的就學機會。

教育部101年發布施行「非營利幼兒園實施辦法」，將公私協力辦理的非營利幼兒園法制化，由政府及非營利性質法人協力辦理，以成本價經營，提供家長平價、優質及弱勢優先的公共化教保服務。

教育部表示，非營利幼兒園提供學齡前幼兒平價及需要協助優先的教保服務，除擴大公共化教保服務供應量外，也併同降低家長付費，就讀非營利幼兒園者每人每月繳費不超過3500元，第3名以上子女每人每月繳費不超過2,500元，低收入戶及中低收入戶家庭的子女免繳費用；至於扣除家長自行繳交費用外，其營運成本所需的差額則由政府支應。

因應少子女化趨勢，教育部加速提供家長優質、普及、平價及近便的公共化教保服務，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」及「我國少子女化對策計畫」，規劃至112年全國至少增加公共化幼兒園計3000班，預計113年可達成學前幼兒入園率7成，其中平價教保服務供給量提高至7成。

(中時 )